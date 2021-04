Vaccinul Johnson&Johnson va fi administrat in Franța doar persoanelor cu varsta de peste 55 de ani, in urma complicațiilor aparute in randul oamenilor care s-au vaccinat. La inceputul saptamanii, in Franța au ajuns 200.000 de doze de vaccin produs de compania farmaceutica Johnson&Johnson. Vaccinul „va fi administrat persoanelor cu varsta peste 55 de ani, la fel cum este cazul vaccinului AstraZeneca”, a declarat Gabriel Attal, purtatorul de cuvant al Guvernului francez. Marți, Johnson & Johnson a anunțat unilateral ca intrerupe livrarile de vaccinuri catre Uniunea Europeana, in urma unor cazuri…