- Noutati legat de eficienta vaccinului anti-Covid dezvoltat de compania Johnson & Johnson, care presupune administrarea unei singure doze, sunt asteptate in urmatoarele doua saptamani, a declarat expertul american Anthony Fauci, citat de CNN, scrie news.ro. Intr-o conferinta sustinuta vineri…

- Potrivit unui studiu israelian, persoanele care au primit a doua doza de vaccin Pfizer au inregistrat o creștere de 6 pana la 12 ori a cantitații de anticorpi impotriva Sars-Cov-2, informeaza dcnews.ro.Cercetatorii din Israel au efectuat un studiu pentru a afla care este nivelul de anticorpi ...

- Statul platește aproximativ 280 de lei pentru vaccinarea fiecarui roman. Asta inseamna ca, daca se indeplinește previziunea premierului Florin Cițu, cu cei 10 milioane de romani vaccinați, statul va plati aproape jumatate de miliard de euro, pana in septembrie. Chiar și așa, costurile vaccinului sunt…

- Germania va respecta recomandarile BioNTech și Pfizer privind a doua doza a vaccinului anti-Covid-19 și nu va amana administrarea, a anunțat azi ministrul sanatații, Jens Spahn, citat de hotnews . Autoritațile germane au intrebat o comisie independenta de experți daca sa permita amanarea administrarii…

- Agenția Europeana a Medicamentului a recomandat, astazi, autorizarea punerii pe piața a vaccinului dezvoltat de Pfizer și BioNTech, primul vaccin anti-COVID19 ce va fi administrat de țarile europene. Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a dat, astazi, unda verde vaccinului dezvoltat de Pfizer…

- Compania farmaceutica americana Pfizer a solicitat vineri Ministerului Sanatatii din Japonia sa aprobe vaccinul sau anti-COVID-19 pentru a putea fi administrat in aceasta tara, potrivit unui comunicat al filialei japoneze a companiei, relateaza EFE.

- Vestea ca vaccinul anti-COVID dezvoltat de companiile Pfizer și BioNTech are o eficacitate de peste 90% a dat speranțe uriașe oamenilor, in plina pandemie de coronavirus. Medicul Vlad Mixich, expert in politici...