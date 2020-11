Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino”, colonel doctor Florin Oancea, a declarat ca in prezent se fac teste in cadrul Institutului la vaccinul gripal, iar daca acestea vor fi reusite si produsul va fi unul sigur, atunci anul viitor se va putea iesi pe piata…

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 3.264.304 teste. Dintre acestea, 21.423 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 12.014 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.409 la cerere. De asemenea, de la ultima informare facuta de GCS, au fost raportate…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a prezentat, duminica, date privind capaciattea de testare din Romania, de la debutul pandemiei pana in prezent. Potrivit datelor prezentate, in luna martie capaciatea de testare era de sub 100 de teste zilnic, depasind in octombrie 40.000 de teste in 24 de ore.

- Femeia de 51 de ani suferea de mai multe boli. Aceasta avea probleme cardiace, diabet dar si o boala autoimuna. Femeii i s-a facut rau si un echipaj medical a ajuns la fata locului, aceasta insa a decedat. Inainte de a muri a tusit, asa ca cei de pe salvare, care au constatat decesul au spus…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat sambata ca Romania se afla pe o directie de stabilizare a evolutiei epidemiei de COVID-19, dar ca trebuie facute eforturi de respectare a regulilor pentru a ajunge pe o panta descendenta, transmite Agerpres. 'Suntem pe acea marja de stabilizare,…

- Klaus Iohannis a anunțat in cursul zilei de miercuri ca nu va opta pentru vaccinul anti-COVID-19 anunțat de Rusia. In ciuda veștii bune anunțate de Vladimir Putin, președintele Romaniei a oferit argumente pertinente pentru refuzul sau de a-l folosi in spitalele romanești. „In acest moment nu exista…

- Președintele Klaus Iohannis afirma ca Romania este parte a efortului european de gasire a unui vaccin impotriva COVID-19, insa deocamdata nu exista un asemenea vaccin aprobat. Declarațiile vin in contextul apariției unui așa-zis vaccin anti-COVID in Rusia. „Am observat un interes deosebit pentru tema…

- Premierul Ludovic Orban a prezentat in Parlament planurile Guvernului Foto: gov.ro Premierul Ludovic Orban a prezentat în fata Parlamentului planurile Guvernului pentru deschiderea noului an scolar si pentru desfasurarea în bune conditii a alegerilor locale din luna septembrie. De celalata…