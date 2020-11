Stiri pe aceeasi tema

- Vesti promitatoare din lumea medicala! Vaccinul creat de Universitatea Oxford si dezvoltat de AstraZeneca produce un raspuns imun, inclusiv la persoanele varstnice, care constituie categoria cu cel mai mare risc.

- AstraZeneca a inceput deja producerea a 30 de milioane de doze de vaccin anti-Covid la comanda guvernului de la Londra, deși antidotul pentru noul coronavirus dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford este inca in faza de testare. Vaccinul este in faza de probe in Regatul Unit, Brazilia și Africa…