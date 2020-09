Vaccinul chinezesc anti-Covid, gata în noiembrie Un vaccin dezvoltat de chinezi impotriva coronavirusului ar putea fi gata pentru publicul larg in luna noiembrie, conform declaratiei unui oficial al autoritatilor de la Beijing, citat de Reuters. In acest moment, exista patru vaccinuri impotriva Covid-19 create de China, care au ajuns in faza finala a testelor clinice. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Stiri pe aceeasi tema

