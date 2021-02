Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului a anunțat, marți, ca a primit o solicitare din partea companiei Janssen (filiala belgiana a companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson) pentru autorizarea conditionata a vaccinului acesteia anti-COVID-19, potrivit Agerpres care citeaza presa straina. Evaluarea…

- Johnson & Johnson a anunțat ca a cerut agențiilor de reglementare din SUA sa autorizeze vaccinul sau contra Covid 19, administrat intr-o singura doza, și ca va solicita aprobarea autoritaților europene in saptamanile urmatoare, transmite Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Solicitarea catre Administrația…

- Johnson & Johnson a anunțat joi ca a cerut agențiilor de reglementare din SUA sa autorizeze vaccinul sau contra Covid-19, administrat intr-o singura doza, și ca va solicita aprobarea autoritaților europene in saptamanile urmatoare.Solicitarea catre Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA…

- Vaccinul impotriva Covid-19 produs de compania Johnson&Johnson are o eficacitate globala de 66% și de 85% in prevenirea formelor grave. Vaccinul a fost produs de compania Janssen Pharmaceutica, filiala belgiana a companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson, conform Reuters. Testele clinice au…

- In acest test clinic care a implicat 44.000 de voluntari, eficienta vaccinului impotriva covid-19 este de 66% in America Latina si de 57% in Africa de Sud, o tara in care se afla in circulatie o varinata SARS-CoV-2 deosebit de ingrijoratoare. Este vorba despre o eficienta mai mica decat a vaccinurilor…

- Mai multe țari din Uniunea Europeana vor primi in mod semnificativ mai puține doze de vaccin impotriva coronavirusului produs de Pfizer decat era programat inițial, dupa ce firma americana a redus livrarile, noteaza BBC . Șase țari membre UE au numit situația „inacceptabila” și au avertizat ca se ”scade…

- Studiul va include 30.000 de voluntari, din circa 115 de locatii din Statele Unite si Mexic. Doua treimi dintre participanti vor primi vaccinul, iar restul placebo. Novavax este in urma altor producatori de medicamente in cursa globala pentru producerea unui vaccin. Companiile Pfizer si Moderna au obtinut…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat marți ca va lua pe 21 decembrie o decizie cu privire la autorizarea vaccinului Pfizer/BioNTech, cu opt zile mai devreme decat era planificat, informeaza Agerpres, care citeaza agențiile Reuters și DPA. Inițial decizia era anunțata pe 29 decembrie,…