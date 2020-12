Experții in sanatate din statele UE au ajuns la concluzia ca vaccinul anti-COVID va fi eficient și pentru nouz tulpina a virusului SARS-CoV-2, aparuta in Marea Britanie. Confirmarea mai multor cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie și in alte țari a alarmat autoritațile din statele europene. Nu exista indicii ca aceasta mutație suferita de virusul SARS-CoV-2 ar fi mai letala decat cele precedente, insa ea este mai contagioasa, cu 70% mai contagioasa, dupa cum a declarat premierul britanic Boris Johnson. Citește online gratuit numarul de ianuarie al revistei Unica…