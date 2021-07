Vaccinul anti-Covid candidat al Medigen, aflat în faza clinică Compania Medigen Vaccine Biologics din Taiwan a anuntat marti ca va demara ultima faza a testelor clinice privind vaccinul sau anti-Covid, anul acesta, in Paraguay, potrivit The Guardian. Guvernul taiwanez a dat luni aprobarea pentru utilizare de urgenta si pentru productie a vaccinului Medigen, in ciuda criticilor primite pentru ca nu exista inca date din faza finala a studiului si nici legat de eficacitate. Autoritatile sanitare din Paraguay au permis Medigen sa deruleze faza a III-a a studiului pentru MVC-COV1901, ce implica 1.000 de voluntari, a anuntat compania taiwaneza. The post Vaccinul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

