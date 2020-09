Stiri pe aceeasi tema

- Referitor la prețul de 2,50 euro per doza anunțat de concurentul anglo-suedez AstraZeneca, Bogillot a explicat ca diferența consta in faptul ca Sanofi iși folosește toate resursele interne, in timp ce AstraZeneca "a externalizat foarte mult producția". "Francezii și europenii vor avea vaccinul…

- Presedintele Sanofi Franta, Olivier Bogillot, a anuntat ca viitorul vaccin anti-COVID-19 va costa sub 10 euro, transmimte Reuters. Vaccinul dezvoltat de Sanofi si britanicii de la GlaxoSmithKline ar urma sa ajunga in etapa finala de testare pana in decembrie."Prețul nu este inca stabilit. Evaluam costurile…

- Cercetatorii au ajuns la o concluzie terifianta: care este primul semn ca ești infectat cu Covid-19. Potrivit Sistemului National de Sanatate din Marea Britanie, majoritatea simptomelor COVID -19 constau in tuse persistenta, temperatura si respiratie ingreunata. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- PodcasturiDonarea plasmei sanguine: Experiența unui pacient, tratat de COVID-19 Ministerul Sanatații indeamna in continuare moldovenii care s-au tratat de COVID-19 sa doneze plasma pentru a ajuta pacienții dependenți de aparatele de respirație artificiala sa supraviețuiasca. Cert este ca mulți dintre…

- In timp ce 25 de companii testeaza vaccinuri pe oameni si se pregatesc sa imunizeze milioane de persoane dupa ce vor dovedi eficacitatea produselor, s-a pus intrebarea cine va plati pentru eventualele cereri pentru compensatii in cazul unor efecte secundare, acesta fiind un subiect dificil in negocierile…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a anulat joi acordul “Privacy Shield” - numit si ”scutul de protectie a datelor” - incheiat de Statele Unite cu Uniunea Europeana (UE), care permite intreprinderilor din domeniul digital sa transfere in mod legal date personale ale cetatenilor europeni…

- Conform unei analize realizate de Reuters, pe baza datelor oferite de guverne, Europa, America de Nord si America de Sud au inregistrat cate 25% din numarul total de cazuri. Asiei ii revin 11 procente, iar din Orientul Mijlociu provin 9% din cazuri, scrie Mediafax . Statele Unite se apropie de 2,6 milioane…

- Peste 400.000 de oameni din intreaga lume au murit din cauza noului coronavirus, potrivit Universitații Johns Hopkins, noteaza CNN.Aceasta cifra sumbra a fost atinsa in primele ore ale zilei de duminica dimineața.Din totalul deceselor provocate de COVID-19, peste 109.000 au fost inregistrate in Statele…