- Premierul francez Jean Castex a fost testat pozitiv cu Covid-19, a anunțat luni seara Palatul Matignon. Potrivit sursei citate, agenda premierului „va fi ajustata in zilele urmatoare astfel incat acesta sa isi poata continua activitatile fiind in izolare” timp de zece zile.

- Autoritațile din Belgia au anunțat ca vor reintroduce restricții Covid dupa ce numarul de cazuri zilnice a explodat . Printre masuri se regasește și munca de acasa, care va deveni obligatorie acolo unde este posibil. In urma creșterii numarului de cazuri de Covid-19, autoritațile belgiene au decis sa…

- Alte 1370 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2- Germania, 1-Romania, 1-Belgia, 1-Cipru, 1-Italia, 1-Malta, 1-Marea Britanie, 1-Rusia. Numarul total de teste efectuate –5874.

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost confirmat pozitiv COVID-19. Parerea acestuia este ca doar imunizarea ii poate ajuta pe cei infectați cu virusul. In ultima vreme, el a lipsit din spațiul public și de la activitațile sale, iar motivul este unul bine intemeiat.

- Edilul a vorbit despre simptome și a transmis ca vaccinul l-a ajutat enorm. ”Altfel, am fost puțin prezent mediatic deoarece am avut Covid 19, in curand ies din izolare. Am avut o prima saptamana grea, cu fel și fel de dureri, frisoane și suferințe, dar faptul CA AM FOST VACCINAT M-A AJUTAT ENORM ca…

- Primul-ministru al Franței, Jean Castex, a confirmat ca, incepand din 15 octombrie, continua gratuitatea testelor anti-Covid-19 pentru motive medicale, dar inceteaza rambursarea costului testelor «de confort». «Nu mai este legitim sa fie platite din banii contribuabililor testele de confort» a spus…

- O clasa a Colegiului ”David Prodan” din Cugir trece in sistem online. Elev vaccinat cu AstraZeneca, testat pozitiv pentru COVID Elevii unei clase a XII-a a Colegiului Național ”David Prodan” din Cugir vor face urmatoarele doua saptamani orele in format on-line. Situația a fost confirmata de reprezentații…

- Premierul francez, Jean Castex, a declarat joi ca membrii personalului sanitar care nu se vor vaccina anti-COVID-19 pana la data fixata de 15 septembrie vor fi sanctionati si a justificat aceasta masura prin cresterea numarului de contagieri in unitatile pentru ingrijirea persoanelor varstnice, relateaza…