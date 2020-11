Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica americana Moderna a anunțat ca vaccinul sau experimental impotriva COVID-19 are eficacitate de aproape 95%, conform datelor testelor clinice din faza a treia. Acesta este al doilea vaccin produs de o societate farmaceutica din SUA care prezinta un rezultat incurajator impotriva…

- Un nou vaccin anti-Covid are o eficacitate de aproape 95%, potrivit datelor publicate luni de compania americana Moderna, care a vorbit despre o „zi mareața”, potrivit BBC News. Compania a mai precizat ca va face demersurile pentru a obține aprobarea utilizarii vaccinului in saptamanile urmatoare. Rezultatele…

- Toate vaccinurile au acelasi scop: sa determine sistemul nostru imunitar sa recunoasca virusul, sa faca organismul sa isi activeze sisteme de aparare in maniera preventiva, pentru a neutraliza adevaratul virus daca acesta ne infecteaza. Vaccinurile conventionale pot sa contina virusuri inactive…

- Producatorul farmaceutic AstraZeneca a anuntat ca autoritatea britanica de reglementare a sectorului sanatatii a inceput evaluarea in regim de urgenta a vaccinului sau pentru Covid-19, transmite Reuters. S-au modificat SIMPTOMELE de COVID! Cum ne dam seama ca am fost infectați ”Confirmam ca Agentia…

- "Este foarte dificil, aproape imposibil sa avem vaccinul pentru anul 2020. Daca totul merge bine, in primele luni ale anului 2021 am putea avea trei vaccinuri aprobate de EMA. Cred ca, daca avem noroc, multi dintre cei care vor dori sa se vaccineze o vor putea face in vara lui 2021", a estimat directorul…

- Companiile americane Pfizer si Moderna prevad sa ceara autorizarea vaccinurilor lor anti-COVID-19 pana la sfarsitul lunii noiembrie, ceea ce ar marca un record de viteza pentru obtinerea unui vaccin, la noua luni dupa inregistrarea primului deces de noul coronavirus in Statele Unite, relateaza AFP.

- Canada și-a asigurat minimum 154 de milioane de doze de vaccin impotriva noului coronavirus, de peste 4 ori mai multe decat populația țarii. Mare parte dintre acestea vor fi livrate de companiile Sanofi si GSK.Cele doua societati, care asigura ca vaccinul lor ar putea fi autorizat din primul semestru…

- AstraZeneca a detectat efecte adverse grave la unul dintre participanții la testele clinice ale vaccinului experimental din Marea Britanie. Este vorba de apariția unei boli neexplicate la un voluntar. "In cadrul testelor clinice randomizate mondiale ale vaccinului impotriva coronavirusului al universitații…