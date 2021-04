Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce reprezentantul Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor, Dragos Petrescu, a spus ca „angajatii din industria HoReCa vor avea prioritate la vaccinare”, premierul Florin Cițu a afirmat ca saluta acest lucru și ca acesta este un semnal pozitiv pentru reluarea activitaților turistice.…

- ​Guvernul nu are în vedere condiționarea accesului cetațenilor la serviciile industriei ospitalitații și hoteliere de dovada vaccinarii, a scris premierul Florin Cîțu pe contul sau de Facebook. Acesta a precizat ca nu se are în vedere nici limitarea calatoriilor prin țara a celor nevaccinați,…

- "Am avut astazi o intalnire foarte buna cu reprezentanții Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania.Vrem sa gasim impreuna soluții pentru a redeschide, in condiții de siguranța sanitara, industria ospitalitații și toți romanii sa aiba acces la aceste servicii, sa-și poata petrece…

- Premierul Florin Cițu a avut, marți, o intalnire cu reprezentantii din domeniul HoReCa. Șeful Guvernului spune ca sunt cautate solutii pentru a redeschide industria ospitalitatii in conditii de siguranta. Florin Cițu a mai spus ca iși dorește ca toti romanii sa-si poata petrece concediul in tara. „Am…

- Vaccinarea si respectarea masurilor sanitare raman solutiile sigure in perspectiva redeschiderii sectorului HoReCa dupa 1 iunie, a afirmat premierul Florin Citu, marti, la finalul intrevederii pe care a avut-o cu reprezentantii Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania.…

- ​Angajații din industria HoReCa care doresc sa se vaccineze vor putea avea acces mai facil la vaccinul anti-COVID, a declarat marți Dragos Petrescu, reprezentantul Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din România (HORA), la finalul unei întâlniri cu premierul Florin…

- Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), a solicitat miercuri prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, ca restaurantele sa fie deschise la interior, indiferent de rata de incidența, informeaza Agerpres . Prezent la intrevederea avuta de…

- Razvan Crișan, reprezentant al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania (HORA), vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre redeschiderea restaurantelor și barurilor in interior in tot mai multe localitați, dupa ce numarul cazurilor de COVID a inceput sa scada din decembrie,…