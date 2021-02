El a spus ca profesorii nu au putut fi vaccinați impotriva COVID-19 inainte de inceperea școlii, din cauza numarului insuficient de doze de vaccin livrate de companiile producatoare. DNA a ajuns la plaja! Apele Romane: Proiectul risca sa fie stopat „Dar am creat o modalitate și un scenariu pentru a putea vaccina personalului din invațamant, a celor care nu sunt inca programați și vaccinați, incepand probabil chiar de saptamana viitoare, deși am anunțat de la 1 martie. Insa din evaluarile pe care le avem din fiecare județ, cred ca vom fi in masura ca de sapamana viitoare, din a doua parte…