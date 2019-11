Ministerul Sanatații a finalizat licitația pentru achiziția dozelor de vaccin antiHPV, iar primele 20.000 de doze vor fi distribuite, incepand de saptamana aceasta, la direcțiile de sanatate publica, astfel incat vaccinarea sa inceapa in ianuarie 2020, se arata intr-un comunicat al instituției. Acordul cadru incheiat de Ministerul Sanatații cu furnizorul pentru o perioada de patru ani prevede ca numarul dozelor de vaccin antiHPV sa poata fi suplimentat pana la 2.100.000, in funcție de cerere și derularea campaniei de vaccinare. Campania de vaccinare, care va incepe in ianuarie 2020, va fi precedata…