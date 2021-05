Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea Centrului de vaccinare de tip drive-thru din Piata Constitutiei, deschis pe 29 aprilie, a fost oprita, miercuri, la ora 15.30, pentru a nu se crea o aglomerație de mașini, dupa ce la reteaua electrica din zona centrala a Capitalei a aparut o defecțiune. Joi, programul se va relua ca de obicei,…

- Vaccinarea din mașina se extinde și in alte orașe. Primaria Arad anunta ca a inceput amenajarea unui centru de vaccinare anti-COVID-19 in parcarea unui hipermarket, unde se va administra serul de la Pfizer fara programare. „Pregatim centrul de vaccinare drive-thru din parcarea Real/Remarkt – Jumbo.…

- Consilierii municipali vor decide in sedinta de marti, de la ora 10:00, daca vor da unda verde pentru deschiderea unui centru de vaccinare anti-COVID drive-through in Piata Constitutiei, informeaza Agerpres . Centrul drive-through din Piata Constitutiei ar cuprinde patru puncte de vaccinare, potrivit…

- Astazi vor ajunge la Spitalul Foișor primii bolnavi de COVID, dupa ce ultimul pacient de ortopedie al spitalului din centrul Capitalei a fost externat in aceastp dimineața. Totuși, nici pana acum managerul de la Foișor nu a semnat actele transformarii spitalului in unitate de ingrijire COVID. Evacuarea…