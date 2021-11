Vaccinarea anti-Covid la copii – decizie de ULTIM MOMENT a CNSU! Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, in sedinta de astazi, o hotarare care stabileste o noua categorie de produse, stocuri de urgenta medicala de stricta necesitate, necesare in procesul de vaccinare a populatiei impotriva virusului SARS-CoV-2. Vorbim despre dispozitive preumplute cu adrenalina de tip “EpiPen150Junior” de uz pediatric, necesare desfasurarii in siguranta a procesului de vaccinare a populatiei din grupele de varsta 5 – 11 ani impotriva COVID-19. “Avand in vedere demararea procedurilor in vederea autorizarii vaccinurilor impotriva COVID-19 pentru grupele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

