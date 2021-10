Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare sau, in caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a declarat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului cu cel mai mare numar de locuitori din SUA, relateaza Reuters.

- Functionarii publici vor primi 500 de dolari la imunizarea cu prima doza de vaccin anti-COVID intr-o locatie administrata de municipalitate pana vineri, 29 octombrie, la ora 17:00, relateaza Reuters.Dupa aceasta data, angajatii vor fi obligati sa prezinte dovada imunizarii cu cel putin o doza de vaccin,…

- Slovenia a decretat vineri vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 pentru toti functionarii publici, decizie menita sa incurajeze vaccinarea si sa previna un nou val de infectari, relateaza AFP. Masura intra in vigoare la inceputul lunii octombrie. Functionarii, politistii si ceilalti angajati…

- Dovada vaccinarii va fi ceruta la New York pentru a avea acces la restaurant, in sali de spectacole si de sport, a anuntat marti primarul democrat Bill de Blasio, facand din orasul sau primul din Statele Unite ce creeaza un pasaport de vaccinare, in timp ce tara intra intr-o noua faza de lupta cu varianta…

- Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a anunțat ca le va solicita tuturor functionarilor municipali sa se vaccineze impotriva COVID-19 sau sa se testeze o data pe saptamana, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres . Decizia a fost luata din cauza creșterii numarului de cazuri cu tulpina Delta…