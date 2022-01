Vaccinare obligatorie pentru zeci de mii de români! O țară importantă din UE a luat decizia momentului Noul an aduce noi schimbari majore in țara europeana in care locuiesc foarte mulți romani. Autoritațile italiene au decis implementarea vaccinarii obligatorie la nivel național. Masura urmeaza sa intre in curand in vigoare și va afecta foarte mulți oameni. Miercuri, 5 ianuarie, autoritațile italiene au impus vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 pentru persoanelor de peste 50 de ani. Noua decizie majora va intra in vigoare curand și va fi valabila pana la 15 iunie 2023. In prezent, Italia se situeaza in cercul restrans al țarilor europene care au adopat restricții similare anti-COVID-19 pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a decis sa introduca vaccinarea obligatorie pentru toate persoanele in varsta de peste 50 de ani, scrie AFP. „Dorim sa incetinim curba contaminarilor si sa ii determinam pe italienii care nu au fost inca vaccinati sa faca acest lucru(…)Intervenim in special la grupele de varsta care…

- Italia impune vaccinare obligatorie, in contextul exploziei pandemiei de Covid și a creșterii numarului de imbolnavire cu Omicron. Insa, nu este vizata intreaga populație, ci doar o categorie. Chiar și așa, vorbim de peste 20 de milioane de cețațeni care vor fi imunizați in urmatoarea perioada, mai…

- Guvernul italian, confruntat cu o crestere brusca a contaminarilor cu COVID-19, a decis miercuri sa introduca vaccinarea obligatorie pentru toate persoanele in varsta de peste 50 de ani, scrie AFP. „Dorim sa incetinim curba contaminarilor si sa ii determinam pe italienii care nu au fost inca vaccinati…

- Confruntat cu o creștere brusca a infectarilor cu COVID-19, Guvernul italian a decis miercuri sa introduca vaccinarea obligatorie pentru toate persoanele in varsta de peste 50 de ani, scrie AFP."Dorim sa incetinim curba contaminarilor si sa ii determinam pe italienii care nu au fost inca vaccinati sa…

- „Dorim sa incetinim curba contaminarilor si sa ii detreminam pe italienii care nu au fost inca vaccinati sa faca acest lucru. Intervenim in special la grupele de varsta care au cel mai mare risc de a fi internate pentru a reduce presiunea asupra spitalelor si pentru a salva vieti”, a explicat premierul…

- Pana la 1 milion de euro pentru firme, finanțare in contextul crizei COVID. Guvernul lanseaza Masura 4.1.1., fosta Masura 3 Autoritațile din Romania incearca sa reia ajutoarele de redresare pentru firme, acordate in contextul crizei generate de COVID și lanseaza in dezbatere o noua masura de finanțare…

- Certificatul sanitar COVID-19 devine obligatoriu incepand de vineri in Italia pentru toti angajatii, atat in sectorul public cat si in cel privat. Masura este menita sa incurajeze vaccinarea, dar care se loveste de opozitia a milioane de salariati, constata intr-un comentariu AFP. Prima tara europeana…

- Persoanele care nu sunt vaccinate impotriva coronavirusului nu vor mai fi testate gratuit, in Franța. Autoritațile au susținut ca singurele excepții vor fi cazurile in care exista motive medicale pentru ca persoanele respective sa nu fie vaccinate. Masura a fost luata pentru a-i determinat pe francezi…