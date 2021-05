Vaccinare fără programare! Reguli noi, începând de azi Toți cei care vor sa se vaccineze impotriva COVID-19 pot sa se prezinte la centrele de vaccinare doar cu buletinul, fara sa mai fie nevoie de programare pe platforma. Aceștia trebuie sa știe ca pot sta la coada și ca persoanele care au facut deja programarea pe platforma au prioritate. Potrivit C omitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) , incepand de sambata, persoanele cu varste de peste 60 de ani care doresc sa se vaccineze si au documente de identitate valabile se pot prezenta direct la centrele de vaccinare, fara programare, pe tot parcursul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

