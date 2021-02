VACCINARE COVID-19 | Se pot vaccina persoanele care au trombocitopenie?

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care doresc sa se vaccineze impotriva Covid-19, dar nu mai au locuri libere la dispoziție in platforma oficiala de programare, vor avea in curand posibilitatea sa se inscrie pe o lista de așteptare. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a explicat, marți, ca in momentul in…

- Intr-o prima etapa a fost analizat un eșantion de 179 de persoane, urmand ca acesta sa creasca la peste 1000 de persoane in perioada urmatoare. Din eșantionul inițial, doar 3persoane nu au dezvoltat anticorpi dupa administrarea vaccinului, una dintre acestea trecand anterior prin infecție. Persoanele…

- Comisia Nationala de Vaccinare a Austriei a recomandat luni autoritatilor sanitare sa administreze vaccinul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca/Oxford numai persoanelor cu varste intre 18 si 65 de ani, potrivit televiziunii publice ORF, preluata de agentia EFE și citata de Agerpres . Comisia a explicat…

- Pentru buna desfașurare a Campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Comitetul Național pentru Coordonarea Activitaților de Vaccinare impotriva COVID-19 (CNCAV) vine cu noi precizari. Astfel, incepand...

- Ce trebuie sa faci daca te-ai infectat cu Covid-19 dupa prima doza de vaccinare. Medicii trag un semnal de alarma. Ce spum specialiștii? Ce trebuie sa faca cei infectați cu Covid-19, dupa prima doza de vaccinare Persoanele care s-au infectat cu Covid-19 dupa ce li s-a administrat prima doza de vaccin…

- Campania de VACCINARE anti-COVID, la BLAJ, etapa a doua: PROGRAMARI prin intermediul Primariei, pentru persoanele care nu sunt inscrise la un medic de familie Persoanele cu varsta peste 65 de ani și persoanele adulte cu varsta sub 65 de ani cu afecțiuni cronice, care nu sunt inscrise la un medic...…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat ca incepand cu 15 ianuarie incepe etapa a doua de vaccinare, care se adreseaza persoanelor peste 60 de ani sau cu boli cronice si celor care deservesc activitati esentiale. The post Incepe a doua etapa de vaccinare…

- In Romania, campania de vaccinare a debutat la 27 decembrie, simultan cu celelalte tari ale UE. Intr-o prima faza, persoanele eligibile pentru vaccinare sunt cadrele medicale din spitalele de boli infectioase, aflate in prima linie in tratamentul COVID-19.