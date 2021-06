Stiri pe aceeasi tema

- Cei care intra in țara pe la Vama Nadlac II, pe Autostrada, se pot vaccina, incepand de miercuri, cu ser produs de compania Johnson&Johnson, anunța Prefectura Arad. Prefectura Arad anunța ca...

- Majoritatea persoanelor care s-au imunizat impotriva Covid-19 la a doua editie a Maratonului Vaccinarii de la Bucuresti au optat pentru serul produs de Pfizer/BioNTech, a transmis, duminica seara, Comitetul de coordonare a vaccinarii. Conform datelor oficiale, pana duminica, la ora 17:50, s-au vaccinat,…

- Compania germana CureVac se asteapta ca vaccinul sau contra Covid-19 sa fie aprobat de Uniunea Europeana cel tarziu in luna iunie si lucreaza la extinderea capacitatilor sale de productie, a declarat o purtatoare de cuvant citata de ziarul Augsburger Allgemeine si de agentia Reuters.

- Compania franceza Sanofi a publicat luni rezultate pozitive ale unui studiu clinic de faza 2 pentru principalul sau vaccin candidat impotriva COVID 19, dezvoltat in colaborare cu grupul britanic GSK, dupa un prim esec inregistrat la finalul anului 2020, care a determinat o intarziere de mai multe luni…

- Compania farmaceutic franceza Sanofi a publicat luni rezultate pozitive ale unui test clinic ale principalului sau vaccin-candidat impotriva COVID-19. Un rezultat care arata ca produce un nivel de anticorpi, la adulti, comparabil celui observat la persoane vindecate de COVID-19, potrivit CNBC. Sanofi,…

- Cel de-al patrulea vaccin anti COVID-19 autorizat in UE este dezvoltat de compania americana Johnson&Johnson. Tratamentul este monovalent și produs prin tehnologia ADN recombinant, se arata...

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare Valeriu Gheorghita, afirma ca, cel mai probabil, in a doua parte a lunii aprilie Romania va primi cateva zeci de mii de doze din vaccinul produs de compania Johnson&Johnson, omologat recent de Organizatia Mondiala a Sanatatii. „Pentru a doua…

- Compania clujeana Terapia a anunțat ca a inceput probele tehnologice pentru fabricarea de Favipiravir, care ar putea fi produs sub brandul FluGuard. In prezent protocolul, național de tratament in cazul pacienților cu Covid-19 permite administrarea de Favipiravir, un medicament antiviral folosit…