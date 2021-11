Vaccin ”Rolls Royce” anticovid. Pfizer este doar un Mercedes Germania va promova serul Moderna in randul rezidentilor sai care doresc sa se vaccineze cu doze de supra-rapel (“booster”), in contextul in care cererea mare inregistrata pentru vaccinul Pfizer-BioNTech risca sa epuizeze stocurile si sa impiedice eforturile depuse de autoritatile centrale pentru a limita efectele generate de cel de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19, a anuntat luni ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, citat de Reuters, conform Agerpres. Jens Spahn a avertizat intr-o conferinta de presa ca aproximativ 16 milioane de doze de vaccin Moderna ar putea sa expire in primul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germanii vor fi ”vaccinați, vindecați sau morți” pana la sfarșitul acestei ierni din cauza creșterii cazurilor de Covid-19, avertizeaza, luni, Jens Spahn, ministrul german al Sanatații, transmite AFP. Ministrul Spahn i-a indemnat pe conaționali sa se vaccineze din cauza raspandirii accelerate a variantei…

- Germania nu a parut niciodata atat de dezorganizata in fața pandemiei ca acum. In vizibila criza de soluții, ministrul Sanatații, Jens Spahn, promoveaza serul Moderna in randul rezidentilor care doresc sa se vaccineze cu doze de supra-rapel („booster”), in contextul in care cererea mare inregistrata…

- Germania va promova serul Moderna in randul rezidentilor sai care doresc sa se vaccineze cu doza a treia, „booster”, dupa ce aproximativ 16 milioane de doze de vaccin Moderna ar putea sa expire in primul trimestru din 2022, a anuntat luni ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, citat de Reuters,…

- Germania va promova serul anti-Covid dezvoltat de Moderna pentru cetațenii care vor sa se vaccineze cu doza a treia, potrivit ministrului german al Sanatații, Jens Spahn, care descrie acest vaccin drept „Rolls Royce-ul” vaccinurilor impotriva coronavirus, in timp ce serul de la Pfizer este doar „un…

- Germania va promova serul Moderna in randul rezidentilor sai care doresc sa se vaccineze cu doze „booster”, in contextul in care cererea mare inregistrata pentru vaccinul Pfizer-BioNTech risca sa epuizeze stocurile si sa impiedice eforturile depuse de autoritatile centrale pentru a limita efectele generate…

- „Al patrulea val a accelerat foarte mult și lovește puternic. Ne așteapta saptamani dificile", a declarat ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, in cadrul unei intalniri cu presa dupa reuniune.Intre timp, președintele landului Turingia, Bodo Ramelow, a amenințat ca nu va mai trata persoanele nevaccinate…

- Germania decide administrarea celea de-a treia doze de vaccin anti-Covid tuturor, la șase luni dupa a doua doza. A treia doza de vaccin Covid pentru toata lumea la șase luni dupa a doua doza. Aceasta este principala masura decisa de conferința miniștrilor sanatații din landurile Germaniei. „Al patrulea…

- Germania a inregistrat sambata cea mai mare incidența a infecțiilor cu coronavirus de la jumatatea lunii mai, dupa ce a atins pragul de 100 de cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele șapte zile, prag care reprezinta criteriul pentru impunerea unei carantine stricte, relateaza Reuters . Cu toatea…