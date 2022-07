Vacanţele muzicale de la Piatra Neamţ (I) Insemnarile de astazi pot incepe cu o intrebare: este bine ca exista pe meleagurile romanesti atatea festivaluri? Raspunsul nu poate fi, in principiu, decat afirmativ. Desi inflatia acestor intamplari (si in domeniul artistic) poate slabi interesul publicului, care nu mai percepe la adevaratele dimensiuni semnificatiile de eveniment, exista spatiu de desfasurare pentru oricine are idei interesante, originale. Important este impactul cultural, formativ, dincolo de arhi-invocatul motiv al distractiei. Daca acest obiectiv este respectat, se poate spera la atingerea performantei devenita in timp valoare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

