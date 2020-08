Stiri pe aceeasi tema

- Vânatorii de chilipiruri și globetrotteri frustrați au copleșit o comuna italiana cu cereri de a sta acolo dupa ce a oferit cazare gratuita pentru a ademeni turiști în catunele sale deluroase, relateaza Reuters. Din Statele Unite pâna în China, peste 8.000 de oameni au cerut…

- Liderii tarilor Uniunii Europene vor transmite, cu ocazia summitului extraordinar programat miercuri, un mesaj de solidaritate cu opozitia din Belarus. In plus, vor cere Rusiei sa nu se implice in criza politica de la Minsk, afirma oficiali UE citati de agentia de presa Reuters. „Drumul spre iesirea…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat ca Ministerul Sanatații din Rusia a aprobat pentru folosire primul vaccin pentru COVID-19 din lume. In timp ce mai multe echipe de cercetatori din intreaga lume incearca sa gaseasca un antidot pentru COVID-19, Rusia a anunțat ca vaccinul dezvoltat de Institutul…

- Marea Britanie intentioneaza sa renunte la obligativitatea izolarii epidemice pentru cetatenii care vin din peste 50 de tari, in principal cele europene, anunta Guvernul de la Londra.Pe lista vor fi incluse peste 50 de tari, inclusiv Germania, Franta, Spania si Italia, dar nu si Statele Unite,…

- Germania sustine ideea conform careia Comisia Europeana sa poata percepe taxe prin care sa cofinanteze bugetul european, a declarat miercuri ministrul german de finante Olaf Scholz, care a estimat ca astfel de venituri pot fi obtinute dintr-o schema extinsa a taxarii emisiilor de carbon, din planificatul…

- Presedintii Vladimir Putin si Donald Trump au discutat luni la telefon propunerea liderului american de a largi formatul G7, a anuntat un comunicat al Kremlinului, transmite AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Într-o conversatie telefonica care a avut loc la "initiativa partii americane",…

- Statele europene trebuie sa-si uneasca fortele pentru a-si proteja bancile de criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19), posibil prin folosirea fondului de redresare de 500 miliarde de euro, a afirmat luni Jose Manuel Campa, presedintele Autoritatii Bancare Europene (EBA), transmite Reuters.Declaratiile…