Vacanță pe litoral în 2023: Pachete early booking mai ieftine cu 50% decât în timpul sezonului estival Nici nu s-a terminat bine vara, ca sunt romani care stiu deja unde si cand isi vor face concediul anul viitor. La mare s-a dat startul pachetelor early booking, iar preturile sunt mai mici chiar si cu 50 la suta decat in sezon. Managerii de hoteluri spun ca vacanta de anul viitor va fi cu cel putin 10 la suta mai scumpa decat cea de anul acesta din cauza facturilor. The post Vacanța pe litoral in 2023: Pachete early booking mai ieftine cu 50% decat in timpul sezonului estival first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Soldul conjunctural indica perceptia managerilor intreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii oricarui indicator statistic produs de INS. Soldul conjunctural procentual este obtinut ca diferenta intre procentajul managerilor care au ales…

- Ministrul a anuntat ca in cadrul Programului de Dezvoltare Durabila, exista o componenta prin care au alocat resurse pentru componenta de infrastructura pentru situatii de urgenta, 1.200 de ambulante cu un buget de 250 de milioane de euro. El a precizat ca in cadrul acestei compoente este inclusa si…

- Incepand cu data de 30 iunie si pana astazi, 05 septembrie a.c., peste 250 de pompieri au fost la datorie, zilnic, in statiunile de pe litoral, pentru ca cei care au ales sa si petreaca timpul liber pe litoral sa aiba o vacanta fara evenimente care sa le puna viata in pericol. Tehnica specifica de interventie…

- ​David Popovici a obținut joi medalia de aur in proba de 200 m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natatie pentru juniori de la Lima, Peru. Sportivul nostru a oprit cronometrul la 1:46.18, timp suficient pentru a cuceri aurul mondial. Popovici a fost urmat pe podium de ungurul Daniel Meszaros…

- Teo Trandafir revine pe micile ecrane, dar nu in zilele in care și-a obișnuit audiența in ultimii 20 de ani. Dupa ce emisiunea sa a fost bagata forțat in vacanța la inceputul verii, prezentatoarea revine pe sticla cu un format surpriza, matinala. Din toamna, Teo Show va fi difuzata in zilele de sambata…

- La data de 15 august a.c., politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii impreuna cu politisti ai Garzii de Coasta, Serviciului Judetean Anticoruptie si jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au actionat in zona peninsulara a municipiului Constanta pentru prevenirea…

- Aeroportul Baneasa reia cursele de linie incepand de luni. Sunt trei operatori care sunt pot opera de aici: Ryanair, Air Connect si o companie inregistrata in Republica Moldova, Fly One pentru curse tip charter, Baneasa-Chișinau.De astazi, Aeroportul Baneasa se redeschide, dupa o perioada de 9 ani.Momentul…

- Stațiunea Mamaia are mai puțini turiști in acest sezon estival. Insa, numarul lor ar fi putut fi mult mai mic daca nu ar fi existat tichetele de vacanța, susține Corina Martin, președintele de onoare al Asociației Patronale Resto Constanța, informeaza Agenția de presa Rador. „Tichetele de vacanța in…