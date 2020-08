Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din judetul Dambovita care a mers la mare cu un autocar alaturi de alte 26 de persoane a fost diagnosticat cu COVID-19, dupa ce a revenit in Dambovita si a mers la spital. Cei 26 de turisti cu care barbatul a intrat in contact direct, ei deplasandu-se impreuna pana la Costinesti, au fost trimisi…

- Ziarul Unirea Primarul unuri oraș din județul Alba se afla in carantina. A fost contact direct al unei persoane infectate cu COVID-19 Primarul orașului Campeni, Andreș Calin, se afla momentan in carantina dupa ce, in urma cu mai multe zile, s-a aflat in contact cu o persoana confirmata recent cu noul…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 1716 pacienți declarați vindecați■ 412 pacienți internați in spitale■ 243 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii,…

- Andrei, medic specialist, a fost infectat cu COVID-19 in urma cu o luna, internat in spital si externat cu un test negativ care ar fi trebuit sa ii aduca libertatea. La munca i s-a cerut al doilea test negativ, iar de 2 saptamani se retesteaza periodic si iese pozitiv. Medicul nu mai are incredere.Andrei…

- Peste 1.800 de persoane din judetul Braila se afla in izolare voluntara si carantina si 63 de pacienti confirmati cu COVID-19 sunt internati in Spitalul Judetean de Urgenta Braila, potrivit informatiilor furnizate, joi, de Institutia Prefectului potrivit Agerpres. In judetul Braila sunt monitorizate…

- Intreprinderea cu capital strain „MAXMANSERV” SRL din Balți se afla, de astazi, in carantina, dupa ce 13 angajați au fost testați pozitiv la Covid-19, iar alți aproape 100 de muncitori au contactat cu ei. Decizia a fost luata de Comisia municipala extraordinara de sanatate publica Balți, in cadrul ședinței…