Vacanță la Cernobîl sau atunci când iadul se vrea paradis La 35 de ani de la ceea ce a fost considerat cel mai mare dezastru din istoria moderna – și anume explozia reactorului 4 de la centrala atomica de la Cernobil, din 26 aprilie 1986 – lumea vrea in vacanța exact acolo unde s-a produs nenorocirea. Teoretic nu ar mai fi vreun pericol, practic insa… Locurile, pe o raza de circa 70 de kilometri, sunt considerate ostile vietii, conform specialistilor, pentru sute de ani de acum incolo. Catastrofa nucleara de acum 35 de ani a dus, oficial, la moartea a 60.000 de oameni, ca urmare a afectiunilor provocate de radiatii si a avut un efect direct asupra a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

