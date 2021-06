Vacanță în Turcia: Bodrum, paradisul boemei turcești Vacanța in Turcia: Bodrum, paradisul boemei turcești. Cine n-a vazut Bodrumul o data in viața ar trebui sa o faca. Așa o combinație de munte cu mare, de arid și de verdeața, de Grecia și Turcia intr-un singur loc nici ca mai exista. Plus ca aerul are proprietați deosebite. Nu degeaba, pe vremuri, inainte ca turismul sa explodeze in zona, turcii care sufereau de afecțiuni pulmonare veneau aici sa se trateze. Acum, lucrurile s-au mai schimbat, dar aerul a ramas. Așa ca o vacanta Turcia 2021 trebuie sa aiba printre obiective și o vizita in Bodrum, care va poate imbunatați și starea fizica nu doar… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

