Vacanța forțată a schimbat structura anului școlar în curs Ca urmare a unei vacanțe forțate de doua saptamani, ce a fost data in perioada 25-31 octombrie 2021, pentru a se reduce numarul cazurilor de SARS-CoV2, Ministerul Educației a schimbat structura anului școlar 2021 – 2022, ”in timpul jocului”. In semestrul I, cursurile au inceput pe data de 13 septembrie 2021 și se vor termina […] Articolul Vacanța forțata a schimbat structura anului școlar in curs apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca Ordonanța 110/2021 prevede ca parinții pot beneficia de zile libere platite doar in perioada in care cursurile sunt suspendate, și nu in timpul vacanțelor școlare, din aceasta saptamana cei care trebuie sa-și supravegheze copiii au dreptul sa invoce actul normativ amintit. Și aceasta deoarece…

- Nevoia de sprijin TV Mi s-a parut o vesnicie timpul scurs de la ultima editie a emisiunii „Telescoala” (12 iun. a.c.) pana la prima din sezonul nou al TVR2. Se vede cu ochiul liber maturizarea proiectului pus la cale de Ministerul Educatiei: au fost largite echipa de profesori – desi nu s-a depasit…

- Asociația Elevilor din Bacau (AEBC) și asociațiile similare din Constanta Valcea, București și Ilfov precum si din Maramureș solicita ignorarea propunerii conform careia se dorește modificarea componenței anului școlar. USR Plus a prezentat o propunere conform careia se va face decalarea anului școlar…

- Prima zi de școala reprezinta un moment de emoție și bucurie atat pentru elevi, cat și pentru profesori, parinți și toți cei implicați in actul educațional. Insemnatatea acestei zile a fost marcata la Colegiul Karpen prin festivitatea de deschidere, oficiata de directorul instituției, prof. Emanoil…

- Lucian – Daniel Stanciu – Viziteu, primarul municipiului Bacau, impreuna cu subprefectul Tudorița Lunmgu, a participat la festivitatea de deschidere a noului an școlar organizata de Colegiul Național de Arta. Ceremonia a avut loc la Insula de Agrement, in zona Amfiteatrului. “Pentru mine, personal,…

- Zi memorabila și mult așteptata de majoritatea copiilor care astazi se intorc in banci. Daca in anii precedenți, inainte de criza sanitara, emoțiile și bucuriile inceperii unui nou an școlar erau structurate altfel, in principal pe emoțiile bobocilor și bucuria revederii colegilor, astazi totul parca…

- Prefectul județului a anunțat ca unitațile de invațamant au primit fondurile necesare igienizarii abia dupa 15 august, iar acțiunile de curațenie sunt in toi. In Onești sunt 2 unitați in care se desfașoara lucrari de reabilitare. Elevii de la Școala „Ghița Mocanu” vor invața in alte spații, se mai cauta…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca festivitatile de inceput de an scolar ar putea avea loc, dar numai cu conditia purtarii mastilor de protectie de catre toti participantii, avand o durata maxima de o ora – o ora si jumatate. “Pentru ca scoala incepe pe 13 septembrie, avem in vedere…