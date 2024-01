Stiri pe aceeasi tema

- Prima avertizare meteo, care a intrat in vigoare miercuri, la ora 10:00, ramane valabila pana vineri, la aceeași ora. ANM anunța intensificari ale vantului in Carpații Orientali și Occidentali, precum și in vestul Carpaților Meridionali, dar și ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m. In intervalul…

- De miine, incepe vacanța de iarna pentru elevi. In acest context, Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a venit cu un mesaj in rețelele sociale, noteaza Noi.md. "Dragi elevi, profesori și parinți! De miine, incepe vacanța de iarna in toate instituțiile de invațamint general din Republica Moldova.…

- In anul școlar 2023-2024, elevii au cinci vacanțe la finalul fiecarui modul de invațare. Probabil cea mai așteptata dintre ele este vacanța de iarna, cand elevii au zile libere de Craciun și Revelion. In 2024, școlarii vor avea alte trei vacanțe, printre care și cea de vara, arata Ministerul Educației.…

- Profesorii ameninta cu o noua greva daca nu isi vad salariile marite de la 1 ianuarie, asa cum li s-a promis in vara. Astazi, sindicalistii au fost la negocieri la Ministerul Educatiei.Au fost discutii tehnice la Ministerul Educatiei, discutii privind coeficientii si grila de salarizare pentru sistemul…

- Meteorologii au vești bune pentru iubitorii de iarna! Au fost emise un cod galben și unul portocaliu de ninsori, viscol și vant puternic in Romania. Avertizarea este valabila pentru mai multe județe din țara. Iata unde va incepe sa ninga in doar cateva ore.

- Este alerta de vremea rea in aproape jumatate de țara. Meteorologii au anunțat cod galben și portocaliu de vant puternic și viscol in peste 20 de județe din estul, sudul și centrul țarii.

- Iarna iși intra tot mai mult in drepturi, in majoritatea regiunilor din țara. Clujul este inca ferit, dar in noaptea de duminica spre luni, intre orele 3.00 și 6.00 se anunța ninsori ușoare. Meteorologii spun ca sunt slabe șanse ca zapada sa se depuna. De asemenea, la Cluj, in acest weekend, se vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica dimineața mai multe avertizari cod portocaliu de ninsori și viscol in trei județe. Alertele vizeaza zonele de munte și sunt valabile pana la ora 10.00.