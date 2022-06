Stiri pe aceeasi tema

- ISU Suceava a transmis ca pompierii militari sunt pregatiți sa intervina pentru limitarea eventualelor efecte produse de situațiile de urgența. Anunțul a fost facut in contextul in care județul Suceava se va afla in perioada 10 iunie, ora 10:00 – 12 iunie, ora 22:00, sub o avertizare de cod galben de…

- Un autoturism a intrat intr-un parapet de protecție pe raza municipiului Falticeni, informeaza ISU Suceava. In urma evenimentului a rezultat o victima, (barbat in varsta de aproximativ 50 de ani) neincarcerata, care a fost extrasa din autoturism de catre pompierii militari, in stare de semiconstiența.…

- Pompierii militari ai Detașamentului Vatra Dornei au fost solicitați intervina in aceasta dupa amiaza pe raza localitații Poiana Negri, pentru extragerea unui barbat (42 de ani) prins sub un tractor. Dupa extragerea acestuia cu mijloace de prima intervenție și cu ajutorul unui utilaj, a fost preluat…

- FOTO| Pompierii din Alba Iulia au salvat un cațel care a cazut intr-o fantana adanca de 10 metri: A fost predat teafar stapanilor Pompierii din Alba Iulia au salvat un cațel care a cazut intr-o fantana adanca de 10 metri: A fost predat teafar stapanilor Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat…

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la o locuința din localitatea Manastirea Humorului, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Garzii de Intervenție Gura Humorului cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2. Dupa localizarea flacarilor, pompierii militari…

- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dupa amiaza la o bucatarie de vara și la o anexa gospodareasca (corp comun) din localitatea Straja, anunța ISU Suceava. Intervin la fața locului pompieri militari și civili cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2. Se lucreaza pentru localizarea…

- Un puternic incendiu a izbucnit izbucnit astazi la acoperișul unui bloc de locuințe(P+4) din localitatea Ostra, informeaza ISU Suceava. ”Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 40 de metri patrați. In urma evenimentului aproximativ 60 de persoane s-au autoevacuat. Se lucreaza pentru lichidare”,…