Va rămâne Rusia în istoria neagră a umanității? In urma solicitarilor venite din partea liderilor proruși, avand susținerea comuniștilor, Duma de Stat a votat in mod ilegitim recunoașterea independenței regiunii Donbas din Ucraina. Informațiile din presa aservita Moscovei nu au intarziat sa apara indicand faptul ca cetațenii celor doua regiuni se afla in pericol din cauza ucrainenilor. Ulterior, Rusia a cerut evacuarea rusofonilor pe cale terestra. Discuțiile menite sa detensioneze situația dintre Rusia și Occident au eșuat, Antony Blinken anunțand, in urma consultarilor cu aliații, ca anuleaza intrevederea cu omologul sau Serghei Lavrov. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Lukasenko, Belarus vrea sa isi intensifice cooperarea militara cu Rusia, pentru a-si imbunatati capabilitatile de aparare, in contextul escaladarii tensiunilor in Europa, dupa ce Moscova a recunoscut independenta celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei.Belarus a anuntat duminica…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a cerut joi Rusiei, in cadrul ONU, „sa renunte la calea razboiului”, in timp ce a descris scenariul unui atac asupra Ucrainei pe care Washingtonul il considera iminent, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Ma aflu aici nu pentru a incepe un razboi, ci pentru…

- Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov, scrie vineri The Moscow Times, se asteapta sa aiba o intrevedere cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, in urmatoarele doua saptamani, un semn ca discuțiile diplomatice continua. SUA și NATO au respins miercuri in raspunsurile scrise trimise la Moscova…

- Rusia a lansat marți, 25 ianuarie, noi exerciții militare in aproperea teritoriului ucrainean și in Crimeea anexata in urma cu aproape opt ani, dupa ce a denunțat faptul ca SUA au plasat in alerta mii de soldați pentru o posibila intervenție in estul Europei, relateaza AFP, citata de France 24 . 6.000…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Rusia ”a promis” vineri Occidentului „cele mai grave consecințe” daca va continua sa ignore „preocuparile sale legitime” cu privire la întarirea militara a Statelor Unite și a NATO la granițele cu Ucraina și Rusia, potrivit AFP.„Acest lucru poate fi…

- Rusia si-a reiterat vineri cu tarie cererea ca NATO sa nu se extinda spre est. „Rabdarea noastra s-a terminat”, a declarat Lavrov la o conferinta de presa. Ministrul de externe Serghei Lavrov a descris vineri cererile Moscovei ca NATO sa nu se extinda si sa nu desfasoare forte in Ucraina si in alte…

- Germania va trebui sa împiedice intrarea în funcțiune a gazoductului controversat Nord Stream 2 daca Rusia ataca Ucraina, a declarat miercuri ministrul de externe american Antony Blinken, alaturi de omologul sau german Annalena Baerbock, scrie AFP.„Daca Rusia își reînnoiește…