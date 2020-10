Va ploua mult și pe arii extinse Ziua de marți sta sub incidența codului galben de atenționare meteo. Soarele rasare la ora 07:32. Vremea se racește și vor cadea precipitații insoțite de descarcari electrice aproape pe tot parcursul zilei, iar cantitațile de apa vor fi insemnate, mai ales in zonele inalte. Vantul va sufla slab spre moderat, dar la munte se vor inregistra rafale ce pot depași 50 de km/h. Soarele apune la ora 19:00. Minimele zilei se vor incadra intre 16 și 18 grade, iar cele maxime in jurul valorii de 20 de grade. Miercuri, zi cu cer predominant noros. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana incepe cu cer in general senin. Luni, soarele rasare la ora 07:31. Vremea frumoasa și temperaturile ridicate sunt atuurile acestei zi de octombrie. Vantul se va intensifica pe perioada zilei, iar spre seara va scadea din intensitate. Pe arii extinde se vor inregistra precipitații insoțite…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. In vestul, nord-vestul, centrul țarii, precum și in zona de munte, cerul va fi noros, va ploua și se vor acumula cantitați de apa insemnate ce vor depași pe arii restranse 25...35 l/mp. In restul teritoriului, innorarile vor fi temporare, iar ploile, slabe cantitativ, se…

- Vremea s-a incalzit usor fata de ziua precedenta. Cerul a fost mai mult noros si pe arii extinse, in cursul serii si al noptii, au cazut ploi si cu caracter de aversa. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 2.4 l/mp la statia meteo Iezer. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari…

- Ultima decada a lunii septembrie este cu temperaturi de poveste. Luni, soarele rasare la ora 07:13 Dimineața se menține rece, dar se va incalzi treptat. Soarele va fi stralucii pe cerul azuriu pe tot parcursul zilei. Vantul sufla slab spre moderat. Apusul soarelui se va produce la ora 19:29. Minimele…

- Astazi avem vreme frumoasa si calda in mare parte din tara. In zonele montane si prin nord, apar cativa nori de vreme buna, iar vantul are unele intensificari pe litoral, relateaza stirileprotv.ro. Maximele pleaca de la 25 de grade in depresiunile din estul Transilvaniei si ating 32 de grade in sud-vestul…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil, temporar noros ziua cand pe arii restranse, la munte s-au semnalat averse, insotite de descarcari electrice. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 6.0 l/mp la statia meteo Iezer. Vantul a suflat slab la…

- Potrivit meteorologilor vremea va fi calduroasa dupa-amiaza in cea mai mare parte a zonelor de campie și de podiș, iar in sud-estul țarii pe suprafețe mici va deveni caniculara.Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in zonele montane și in regiunile sud-vestice ale țarii, unde cu totul izolat vor…

- Marți, temperatura maxima crește ușor fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 05:51. La primele ore ale dimineții vremea este deosebit de rece pentru aceasta perioada. Peste zi, cerul va fi variabil cu innorari temporare. Vantul va bate de la slab spre moderat, doar la munte va avea unele…