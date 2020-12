Va pitea oare Guvernul Moldovei să achite pensiile și salariile în 2021 – expert CHIȘINAU, 18 dec – Sputnik. Nu ar fi chiar corect sa comparam actuala situație din țara cu cea din martie-aprilie curent, cand in contextul starii excepționale majoritatea intreprinderilor și companiilor și-ai sistat activitatea și a fost inregistrata o scadere economica considerabila – mai bine de 14 procente din PIB. Declarația a fost facuta in studioul Sputnik Moldova de catre analistul economic Roman Chirca. ”Cel mai probabil, anul 2021 va fi de restabilire pentru economia naționala. Acum urmarim ultima etapa a pandemiei, cand in lume a aparut vaccinul, incepe procesul de imunizare.… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

