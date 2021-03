In anii ’90, ”Prețul corect” a fost una dintre emisiune ce au consolidat succesul Pro TV-ul. Avandu-i ca prezentatori pe indragitul actor Constantin Bebe Cotimanis și Stelian Nistor, show-ul, cu titlul original ”The Price is Right”, s-a bucurat de o mare popularitate intre 1997 și 2000. Ei bine, in 2021, Antena 1 readuce formatul de televiziune in Romania și a ajunțat deja castingul. Cunoscut la nivel internațional drept ”The Price is Right”, formatul este deținut de populara casa de producție Freemantle. Show-ul fost inventat de Bob Stewart, show-ul a debutat in anul 1956, in Statele Unite. Emisiunea…