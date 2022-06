Ucraina beneficiaza de scutire de taxe vamale in Uniunea Europeana. In ultimii ani, Ucraina a asigurat peste o cincime din importurile UE de carne de pasare de curte, dar sunt și țari nemembre in care a fost un furnizor important. Potrivit expertului principal in agricultura al Centrului de Competența Agricola Erste, Zoltan Forian, marea intrebare este daca Ucraina va putea crește exporturile și daca prețurile vor scadea in acest an datorita produselor ieftine ucrainene? Anul trecut, Ucraina a exportat 259.000 de tone de carne de pasare, in primul rand pe cale maritima. 103.000 de tone din exporturile…