Va intra Bucurestiul in carantina? Raspunsul presedintelui Iohannis privind masura dura care ar putea fi luata pentru Capitala

Dupa vizita efectuata la Institutul Clinic Fundeni, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalisti daca se are in vedere carantinarea Capitalei, avand in vedere ca aceasta masura a fost deja dispusa pentru mai multe localitati din jurul Bucurestiului.



Klaus Iohannis a evitat sa dea un raspuns direct, insa a recunoscut ca "din pacate sunt destul de multe localitati care acum sunt propuse pentru carantinare". Seful statului a mai precizat ca decizia o iau specialistii, si ca totul este analizat foarte amanuntit, avand in vedere efectele negative asupra economiei.



"Carantinarea…