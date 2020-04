Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației a declarat ca nu vor incepe cursurile pana cand elevii și profesorii nu vor fi in siguranța. Monica Anisie a mai spus ca nu se pune problema inghețarii anului școlar, scrie edupedu.ro„Nu e cazul sa revenim la cursuri pana cand nu vor fi in siguranța elevii, studenții și profesorii”,…

- Monica Anisie, ministrul Educației, nu ia in calcul posibilitatea inghețarii anului școlar 2019 – 2020.Șefa invațamantului exclude varianta, mai ales ca nicio țara din lume nu a ajuns in situația de-a apela la aceasta masura radicala. Anisie le-a transmis parinților, elevilor, studenților și cadrelor…

- In aceasta seara a fost inregistrat și cel de- al șaptelea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, internat la Spitalul Universitar București, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020. Pacientul necesita…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca scenariul inghețarii anului școlar nu este luat in calcul. Anunțul a fost facut dupa ce vicepremierul Raluca Turcan a solicitat Ministerului Educației sa analizeze trei scenarii in privința anului școlar in curs, in contextul coronavirusului, inclusiv…

- Ministerul Educației a luat o decizie ce vizeaza toți elevii și profesorii, dupa inchiderea școlilor, din cauza coronavirusului. Inspectoratele școlare au primit o nota in care arata ca se modifica calendarele pentru toate metodologiile activitaților ce trebuiau sa aiba loc in perioada 11-22 martie.

- Toate școlile și gradinițele din Romania se inchid de miercuri, 11 martie, pana pe 22 martie. Perioada poate fi prelungita, in funcție de situație. Decizia a fost luata in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența, transmite libertatea.ro.

- Posibilitatea ca școlile sa fie inchise in Romania, din cauza epidemiei de coronavirus, va fi discutata, luni, la o reuniune a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, ce va avea loc la ora 16:00.

- Ministerul Educatiei lanseaza un proiect dedicat incurajarii lecturii in scolii si in familii, potrivit unui anunț facut de ministrul Educației, Monica Anisie, la Academia Romana, de Ziua Culturii Nationale. In cadrul proiectului, profesorii din școlile din Romania ii vor indemna pe elevi sa citeasca…