Va fi extins sistemul de apă și canalizare în Zona Metropolitană a municipiului Iaşi In data de 18 martie 2022, la sediul APAVITAL S.A., s-a semnat contractul pentru Lotul 1 de lucrari, parte din contractul de execuție IS‑CL-02 – Extinderea sistemului de apa și canalizare in Zona Metropolitana a municipiului Iași – zona Sud, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din judetul Iași, in perioada 2014 -2020”, derulat de APAVITAL S.A. in calitate de Beneficiar. Antreprenorul care va executa lucrarile este SC Conest SA Iasi. Contractul de lucrari IS-CL-02 are ca scop extinderea sistemului de apa și de canalizare in partea de Sud a Zonei… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

