- O terasa conceputa ca o gradina de unde vor putea fi admirați Munții Macin și fluviul Dunarea va fi amenajata pe acoperișul cladirii principale din Gradina Botanica din Galați. Totul in cadrul unei investiții de 3 milioane de euro care va transforma imobilul intr-o cladire prietenoasa cu mediul.…

- Cu fiecare extindere a ocupației rusești in sudul Ucrainei, crește numarul celor care trec in Romania prin punctul de frontiera unde Dunarea separa razboiul de pace. In Isaccea, bacul de pe celalalt mal al Dunarii, de la Orlivka, ajunge o data la trei ore. Un euro costa biletul pentru o persoana, 15…

- sursa foto: Poliția de Frontiera A fost interzisa circulația navelor și ambarcațiunilor civile pe brațul Chilia, arata un document intrat in posesia G4Media . Documentul este semnat de capitanul șef de port Iulian Dan Ichim, directorul Capitaniei Zonale Tulcea. ”Avand in vedere conflictul armat de pe…

- Șocul provocat de razboiul din Ucraina a declanșat un impresionant val de solidaritate cu refugiații nevoiți sa iși paraseasca casele, rudele, prietenii, luand cu ei doar actele și cateva lucruri care pot fi indesate intr-un troler. Majoritatea sunt femei și copii, care și-au lasat acasa soțul și tatal,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis avertizari meteo pentru perioada urmatoare. Astfel, ANM a emis un cod galben de ninsori viscolite și intesificari ale vantului, valabil in intervalul 28 februarie, ora 10 – 1 martie, ora 10, in sud-estul țarii. Vor fi afectate județele Vrancea, Galați,…

- Presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea, anunta incheierea unui protocol cu judetul Braila pentru realizarea unui aeroport international, care sa deserveasca intreaga regiune. Conform presedintelui CJ Galati, un aeroport in acest judet ar contribui mult la dezvoltarea intregii regiuni.…

- Un incendiu iscat miercuri la o terasa, pe plaja Modern din Constanta, a fost stins dupa aproximativ trei ore de interventie a pompierilor, el fiind cauzat de un foc facut de oameni ai strazii si lasat nesupravegheat, dupa cum a informat ISU “Dobrogea”. “Foc deschis in spatii inchise. Oameni ai strazii…

- Catre sfarșitul anului trecut, președintele PSD al Consiliului Județean Braila, Francisk Chiriac, a schimbat conducerea administrativa a echipei Handbal Club ”Dunarea” Braila, impunand pe un apropiat al unui baron PSD din județ. Președintele PSD al CJ Braila, Francisk Chiriac,a schimbat, la sfarșitul…