- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteste si reitereaza cu insistenta recomandarile adresate cetatenilor romani inca din luna februarie de a evita calatoriile neesentiale in Federatia Rusa, iar celor care se afla temporar in aceasta tara sa ia in considerare parasirea teritoriului Federatiei Ruse…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cere evitarea calatoriilor in Rusia și solicita romanilor de acolo sa plece cat mai curand. Ministerul a lansat acest avertisment inca de la inceputul razboiului din Ucraina, dar acum reitereaza atenționarea in contextul evoluțiilor recente din Rusia, inclusiv ca…

- Potrivit unei informari publicate, astazi, pe site-ul instituției, "exista premise de creștere a intensitații uraganului pana la gradul 3 la momentul atingerii teritoriului american"."Este posibil ca unele elemente de infrastructura (aeroporturi, poduri, viaducte, carosabil rutier etc.) din zonele indicate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile americane Centrul National pentru Uragane, in perioada 28 septembrie 1 octombrie 2022, teritoriile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza, intr-un comunicat , cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe cale aeriana inspre si dinspre Spania ca mai multe organizatii sindicale au anuntat prelungirea grevei insotitorilor de zbor ai companiei aeriene Ryanair, in…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei, comunitațile autonome Andaluzia și Extremadura, ca Agenția Meteorologica de Stat – AEMET a emis coduri roșu și portocaliu de canicula, pentru perioada 25-26 iulie…

- Ministerul Afacerilor Externe atentioneaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Spania ca Andaluzia si Extremadura se afla sub cod rosu de canicula in perioada 13-14 iulie. MAE precizeaza ca cetațenii romani pot solicita asistența consulara la numerele de telefon ale…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National de Meteorologie (EMY) a emis o avertizare de fenomene meteo extreme, care se vor inregistra pana la data de 10 iulie, in special in regiunile…