Disney se va aventura pentru prima oara in constructia de cartiere rezidentiale inspirate din filmele sale, a informat divizia francizei dedicata gestionarii parcurilor tematice, potrivit EFE. Primul din aceste cartiere se va numi “Cotino” iar lucrarile de constructie vor incepe anul acesta in localitatea Rancho Mirage, pe un teren de peste 250 de dehcate in Valea Coachella din California, a informat compania, potrivit Agerpres. Este vorba de un complex de 1.900 de locuinte ridicate intr-un spatiu dedicat exclusiv personajelor studioului si al caror pret nu a fost dezvaluit. Și un hotel si un…