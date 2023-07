V-a plăcut la Vama Veche? Bine ați venit în Vama Nouă! de Pavel Lucescu Vama veche era faina cand nu placea aproape nimanui, cand era atat de salbatica, de saracacioasa și de prafuita, ca nu se-ncumetau in ea decat niște rataciți, cațiva marginali, oameni pe care lumea buna care azi te sufoca cu admirația ei prefacuta, nu dadea doi bani. Cand am ajuns prima oara in Vama, undeva pe la inceputul anilor 90, nu știu daca gaseai pe-acolo mai mult de o suta pe oameni. Avea aerul ala de capat de lume, de loc unde nu mai e nimic de negociat. Pentru ca acolo erai și atat. Te aruncai pe nisip, te lasai pe spate, inchideai ochii și gata, știai ca ai ajuns pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

