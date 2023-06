Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla printre putinele tari, impreuna cu Italia, Polonia si Spania, care si-au exprimat rezervele fata de implementarea Euro 7, a declarat miercuri, ministrul Economiei, Florin Spataru.

- Pentru a doua saptamana consecutiv, prețul energiei electrice scade la negativ la sfarșitul saptamanii. Conform OPCOM, prețul energiei electrice, azi, 28 mai, va fi zero intre orele 10 și 11 dimineața iar de la ora 12 și pana diseara la ora 18, prețul va fi negativ. Prețul negativ al energiei electrice…

- Locuitorii din Chișinau se pot simți mai in siguranța in cazul unor eventuale deconectari ale energiei electrice la nivel național, așa cum s-a intamplat in toamna anului trecut. Asta dupa ce Termoelectrica a recepționat de la Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaționala (USAID) un lot de…

- ”Republica Moldova nu e singura! O familie de natiuni europene ii sunt alaturi”, a transmis, miercuri, ministrul Economiei, Florin Spataru. Potrivit acestuia, ”Romania este tara europeana care are responsabilitatea sprijinirii Republicii Moldova pentru viitorii pasi inspre aderarea la UE”. Spataru anunta…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a vizitat, ieri, High Tech Industry Park si Fabrica de Avioane din Craiova. Insotit de primarul Craiovei si conducerea CJ Dolj, ministrul a discutat cu angajatii si cu reprezentantii firmelor care isi desfasoara activitatea in parcul industrial. Impulsionat si de…

- Ministerul Economiei vrea sa readuca industria in toate județele țarii și anunța ca vor fi bani pentru investiții, atat din fonduri proprii, cat și de la Uniunea Europeana. E important sa fie identificate insa și spațiile disponibile pentru companiile interesate din domeniu.

- Florin Spataru a fost intrebat, marti, la Prima News, care este viziunea sa despre o economie verde in Romania. “Tranzitia catre o economie verde are doua componente din punctul meu de vedere. Vorbim in primul rand de o transformare tehnologica si o investitie in asigurarea unor resurse energetice…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru afirma miercuri ca pentru Romania, productia de baterii este un imperativ strategic pentru tranzitia catre o energie curata, pentru modernizarea si cresterea competitivitatii industriei, in sedinta de Guvern fiind aprobat un memorandum cu tema ”Mandatarea Ministerului…