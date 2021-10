Uzina Dacia îşi suspendă activitatea, din nou. Criza componentelor electronice lovește angajații De vineri, 8 octombrie, aproape 11.000 de salariati ai uzinei Dacia, din judetul Arges, vor ramane acasa. Fabrica iși intrerupe activitatea, din cauza crizei componentelor electronice, care afecteaza industria mondiala de profil. In primele doua zile ale acestei saptamani la Dacia nu s-a lucrat, din aceleasi motive. Salariatii de la Dacia au fost anuntati ca de vineri vor sta acasa, din cauza lipsei de componente electronice. Afectati sunt aproximativ 11.000 de salariati, care reprezinta aproape 90% din totalul angajatilor uzinei, a declarant liderul sindicatului din uzina de automobile , Viorel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

