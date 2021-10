Uzina Dacia îşi întrerupe activitatea din cauza crizei componentelor electronice Aproximativ 11.000 de salariati ai uzinei Dacia din judetul Arges vor ramane acasa vineri, 8 octombrie, in conditiile in care fabrica este nevoita sa intrerupa activitatea. Problema apare pe fondul crizei componentelor electronice care afecteaza intreaga industrie de profil, la nivel mondial. Luni si marti la Dacia nu s-a lucrat, din aceleasi motive. Salariatii de la Dacia au fost instiintati ca vineri nu vor lucra, din cauza lipsei de componente electronice. Liderul sindicatului din uzina de automobile, Viorel Ungureanu, a declarat pentru News.ro ca afectati de decizie sunt… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

