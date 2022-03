Stiri pe aceeasi tema

- Producția de cutii de viteze de la Uzina Dacia va fi oprita, pentru mai multe zile, incepand de luni, ca urmare a scaderii de comenzi de cutii de viteze din partea uzinelor Renault din Rusia, au fost anunțați angajații fabricii, de catre conducerea companiei, potrivit Profit.ro.Angajatii care vor ramane…

- Uzina Mecanica si Sasiuri Dacia va fi oprita pentru mai multe zile, incepand de luni, 14 martie, ca urmare a scaderii de comenzi de cutii de viteze din partea uzinelor Renault din Rusia, potrivit anunturilor facute de companie catre angajati, relateaza Profit.ro. Angajatii care vor ramane acasa vor…

- Rusia a cerut miercuri Statelor Unite sa explice lumii de ce a finantat ceea ce Moscova prezinta a fi programe biologice militare in Ucraina, potrivit Reuters. Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, a cerut transparenta din partea Washington cu privire la aceste acuzatii, care sunt negate…

- Traian Basescu este de parere ca Romania a pierdut cand a refuzat sa plateasca un preț mare pentru extragerea de gaze pentru a deveni independenta energetic, iar acum, alaturi de alte țari din UE, se vede șantajata de Rusia, care amenința ca prețul la gaze va fi dublat. Fostul președinte al Rusiei,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite un mesaj ferm Rusiei și arata ca nu se decide de la Moscova ce țara va fi sau nu membru NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anuntat, la RFI , ca populația poate sa stea liniștita in cazul in care Rusia ataca Ucraina, pentru ca Romania nu este in pericol. Intrebat daca Romania este in pericol, in cazul in care Rusia ataca Ucraina, Vasile Dincu a precizat ca nu este. „Romania nu este in…

- Pe 5 ianuarie, 18 persoane – majoritatea copii și soțiile diplomaților ruși – s-au urcat in autobuze pentru a pleca din Kiev, la Moscova. Aproximativ alte 30 de persoane le-au urmat in decurs de cateva zile, plecand atat din Kiev cat și din consulatul Rusiei de la Liov. O sursa ce și-a pastrat anonimatul…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite le-a transmis cetațenilor americani sa evite calatoriile in Ucraina atat din cauza evoluției pandemiei de coronavirus, cat și din cauza „amenințarilor crescande din Rusia”. „Cetațenii SUA trebuie sa cunoasca informarile potrivit carora Rusia planifica o acțiune…