Stiri pe aceeasi tema

- „Evaluarea mea nu s-a schimbat, acum este imposibil sa-l deblochez pe Mariupol. Trupele noastre nu vor trece stepa sub atacurile aeriene de la Rostov și Crimeea”, a declarat consilierul președintelui Ucrainei, Aleksei Arestovici. Ce se face in legatura cu Mariupol: Aprovizionarea cu trupe rusești a…

- Vladimir Putin era nervos sau, poate, doar plictisit. Șeful rus raspundea cu rabdare intrebarilor puse de un mic grup de jurnaliști straini in restaurantul unui modest hotel din Davos. Pana cand o intrebare a parut sa-l irite. S-a uitat spre cel care ii pusese intrebarea, un american, dupa care i s-a…

- Razboi in Ucraina, ziua 22. Razboiul din Ucraina continua. Un teatru din Mariupol, devenit acum adapost de razboi, a fost bombardat din toate parțile de armata rusa. Inauntru se aflau peste 1.000 de suflete. Pana acum, 130 de persoane au fost salvate.

- Moscova a anunțat, marți, sancțiuni impotriva conducerii Statelor Unite ale Americii, inclusiv a președintelui Joe Biden, precum și a șefilor Pentagonului și CIA. Potrivit Russia Today, Rusia i-a sancționat pe președintele american Joe Biden, secretarul de stat Tony Blinken, secretarul Apararii Lloyd…

- Conflictul armat a continuat in noaptea de luni spre marți, regiunea Odesa fiind unul dintre principalele teatre de acțiune. Trupele ruse au lansat rachete in apropierea satului Tuzla din regiunea Odesa. Potrivit purtatorului de cuvant al Cartierului General Operațional al Administrației Militare Regionale…

- Primarul din Cernihiv, Vladislav Atroșenko, a anunțat, prin intermediul unei mesaj video citat de publicația ucraineana Gazeta , ca ofera o recompensa consistenta civililor care apara orașul cu aproape 300.000 de locuitori din nord-estul Ucrainei. Pentru un vehicul militar inamic incendiat și scos din…

- "Inamicul a incercat sa patrunda in orașele noastre. Dar orașul Kiev, orașul Cernihiv, orașul Mariupol, orașul Harkov sunt complet sub control ucrainean. In ciuda faptului ca rușii iși exileaza DRG-urile și incep sa traga in infrastructura critica, ne-am aparat toate orașele” – relateaza ministrul Afacerilor…

- UPDATE: 23:15 - John Kirby, purtatorul de cuvant al Departamentului de Aparare, spune ca SUA considera ca mai multe trupe rusești intra in regiunea Donbas din estul Ucrainei. „Cu siguranța credem ca forțe rusești suplimentare se deplaseaza in acea regiune”.Orașul se afla sub controlul forțelor guvernamentale…