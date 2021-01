Stiri pe aceeasi tema

- Aplicația gratuita Signal, care ofera posibilitatea de a trimite mesaje text și apeluri vocale securizate, similara cu WhatsApp, a anunțat vineri ca se confrunta cu dificultați tehnice, dupa ce milioane de utilizatori au descarcat-o, ca urmare a renunțarii la WhatsApp a informat BBC. Compania Signal…

- WhatsApp anunta ca va amana cu trei luni aplicarea noilor politici de intimitate, care ar fi trebuit sa devina active de la 8 februarie. Noul termen pana la care utilizatorii trebuie sa le accepte este 15 mai. Nu se schimba, insa, tonul imperativ privind acceptarea conditiilor. Toti cei peste 2 miliarde…

- Aplicația de mesagerie privata Telegram a atras in ultimele 72 de ore peste 25 de milioane de utilizatori, profitand de valul de nemulțumiți care parasesc rețeaua WhatsApp, deranjați de noile condiții impuse de compania-mama Facebook, privind colectarea datelor despre utilizatori, informeaza go4it.ro.…

- WhatsApp a incercat marti sa ii linisteasca pe utilizatorii sai, ingrijorati de ideea ca aceasta aplicatie de mesagerie online va partaja mai multe date personale cu compania ei mama, Facebook, dupa ce noile conditii de utilizare a acestui serviciu, publicate saptamana

- WhatsApp a incercat marti sa ii linisteasca pe utilizatorii sai, ingrijorati de ideea ca aceasta aplicatie de mesagerie online va partaja mai multe date personale cu compania ei mama, Facebook, dupa ce noile conditii de utilizare a acestui serviciu, publicate saptamana trecuta, au starnit un val…

- In ultima saptamana, s-a creat un val de reticența la adresa WhatsApp și un numar mare de utilizatori a decis sa migreze catre Signal, Telegram și alte aplicații de chat, potrivit playtech. La scurt timp dupa ce WhatsApp și-a anunțat utilizatorii ca incepe sa-ți partajeze datele private cu terți pentru…

- Aplicatiile de mesagerie care respecta intimitatea utilizatorilor, precum Signal si Telegram, au inregistrat un val de descarcari in utlimele zile, in contextul in care utilizatorii vor sa se indeparteze de WhatsApp, pe fondul temerilor legate de multitudinea de date pe care serviciul de mesagerie le…

- Utilizatorii europeni pot sta linistiti, promite Facebook, care spune ca noile conditii prin care compania va accesa datele personale ale utilizatorilor WhatsApp nu se aplica si pe batranul continent. Facebook a emis un comunicat pentru lamurirea noilor conditii de utilizare ale WhatsApp,…