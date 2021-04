Utilizarea telefonului pe trecerile de pietoni, motiv pentru a primi amendă Polițiștii sunt hotarați sa acorde amenzi pentru pietonii care utilizeaza telefonul mobil in momentul in care traverseaza strada. Decizia a fost propusa de Ministerul de Interne și urmeaza a fi dezbatuta. Este vorba despre pietonii care traverseaza strada și utilizeaza telefonul mobil pentru a scrie mesaje, a vorbi sau a accesa diverse aplicații, ignorand faptul ca pot deveni victime ale accidentelor rutiere. Va reamintim ca in ultimii ani, conform surselor de la MAI, numarul accidentelor rutiere provocate de pietoni a crescut considerabil. The post Utilizarea telefonului pe trecerile de pietoni,… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

Sursa articol si foto: stiritimis.ro

